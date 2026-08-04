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«Наполи» показал третью форму красного цвета

сегодня, 12:28

«Наполи» представил новую третью форму на сезон 2026/27, созданную в сотрудничестве с EA7.

В год столетия, совпадающего с 40-летием первой победы в чемпионате Италии в сезоне 1986/87, клуб решил вернуть комплект, связанный с одним из лучших периодов в истории команды.

Форма выполнена в красном цвете. Она дополнена деталями, придающими современный вид историческим футболкам клуба. Ребристый воротник и манжеты рукавов украшены белыми и светло-голубыми полосатыми вставками, а контрастные полосы по бокам подчёркивают боковые разрезы и слегка закруглённый нижний край.

Логотипы «Наполи» и EA7 расположены в перевёрнутом положении, как дань уважения футболкам прошлых лет. На внутренней стороне воротника расположен логотип «ceNto» — эксклюзивный элемент, посвящённый столетию клуба, а слово «Partenopei» на задней части символизирует корни и гордость целого города.

«Наполи» показал третью форму красного цвета «Наполи» показал третью форму красного цвета

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