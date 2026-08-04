Льюис-Скелли может закрыть две позиции в «Манчестер Юнайтед»

сегодня, 12:31

«Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность подписания полузащитника «Арсенала» . Переход 19-летнего англичанина может закрыть сразу две позиции — левого защитника и центрального полузащитника.

Льюис-Скелли пробился в основу «Арсенала» на позиции левого защитника, но затем переквалифицировался в полузащитника. В прошлом сезоне он впечатляюще сыграл в центре поля в полуфинале Лиги чемпионов против «Атлетико» и вышел в старте на финал.

«Юнайтед» ищет замену на левом фланге, а также дополнительного хавбека из-за травмы . Льюис-Скелли мог бы получить больше игрового времени в «Манчестер Юнайтед», чем в «Арсенале», где в его позиции высокая конкуренция.