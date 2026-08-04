«Реал» отклонил предложение Саудовской Аравии по Мастантуоно

сегодня, 12:58

«Реал Мадрид» отклонил предложение из Саудовской Аравии по трансферу 18-летнего полузащитника . Клуб не рассматривает вариант с переездом аргентинца на Ближний Восток.

Мадридский клуб хочет отдать Мастантуоно в аренду в европейский клуб, где он сможет адаптироваться к местному футболу. Основным претендентом на аренду называется «Фиорентина». Мадридцы считают, что игра в Саудовской Аравии не поможет его развитию.

Ранее Мастантуоно хотел вернуться в «Ривер Плейт», но «Реал» отклонил и этот вариант.