В конце августа суд рассмотрит заявление о банкротстве «Томи»

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Арбитражный суд Томской области рассмотрит иск Федеральной налоговой службы о банкротстве футбольного клуба «Томь» в связи с долгом в размере 35,9 млн рублей 27 августа.

27 июля в суд поступило заявление от межрайонной инспекции ФНС России №7 по Омской области о признании томской команды банкротом.

«Томь», основанная в 1957 году, провела 9 сезонов в высшей лиге чемпионата России, а в сезоне-2007/08 дошла до полуфинала кубка страны. В 2023-м по причине финансовых проблем клуб прекратил существование. С 2024-го «Томь» накопила долги: Росимущество продало стадионы команды, в сентябре 2025-го Российский футбольный союз подал иск на 41,9 млн рублей, весной того же года клуб признал лишь 31,17 млн, а в июле 2026-го приставы запретили сделки с имуществом из-за задолженности в 42 млн рублей.