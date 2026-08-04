Ван де Вен останется в «Тоттенхэме», несмотря на интерес топ-клубов

сегодня, 13:14

Защитник «Тоттенхэма» , вероятно, останется в клубе, несмотря на слухи об интересе со стороны «Ливерпуля», «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Интерес к голландцу угас после двух неудачных сезонов «шпор».

Бывший защитник «Тоттенхэма» объяснил, почему трансфер не состоялся.

Все говорят о скорости Ван де Вена, но он хороший защитник. Однако не забывайте, что «Тоттенхэм» едва не вылетел, и он был частью этого. Возможно, клубы смотрят на это и думают, что он должен был помочь команде лучше.

25-летний Ван де Вен связан контрактом до 2029 года. «Тоттенхэм» не намерен продавать его, особенно на фоне возможного ухода .