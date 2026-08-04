«Манчестер Сити» заморозил переговоры с «Реалом» по Родри

сегодня, 13:29

«Манчестер Сити» приостановил переговоры с «Реалом» о трансфере полузащитника . Английский клуб убеждён, что в борьбу за 30-летнего испанца может включиться «Барселона».

Английский клуб заморозил контакты со «сливочными», так как ожидает появления каталонцев в гонке за игрока. Родри предпочитает «Реал», но его окончательное решение определит, получит ли «Барселона» шанс подписать его.

Контракт Родри с «Манчестер Сити» рассчитан до 2027 года. «Реал» предлагает 50 млн евро, а «Сити» хочет 75 млн. Интерес «Барселоны» связан с травмой и необходимостью усиления полузащиты.