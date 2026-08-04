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«Манчестер Сити» заморозил переговоры с «Реалом» по Родри

сегодня, 13:29

«Манчестер Сити» приостановил переговоры с «Реалом» о трансфере полузащитника Родри. Английский клуб убеждён, что в борьбу за 30-летнего испанца может включиться «Барселона».

Английский клуб заморозил контакты со «сливочными», так как ожидает появления каталонцев в гонке за игрока. Родри предпочитает «Реал», но его окончательное решение определит, получит ли «Барселона» шанс подписать его.

Контракт Родри с «Манчестер Сити» рассчитан до 2027 года. «Реал» предлагает 50 млн евро, а «Сити» хочет 75 млн. Интерес «Барселоны» связан с травмой Френки де Йонга и необходимостью усиления полузащиты.

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пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 13:57
Барселона включится, если Родри интересно ээто)
Гость
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