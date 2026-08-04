Помощник госсекретаря США опроверг звонок Инфантино

Государственный секретарь США Марко Рубио не планировал связываться с президентом Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино. Об этом сообщил помощник Рубио по связям с общественностью Дилан Джонсон.
Ранее о планах главы руководящего органа мирового футбола провести телефонный разговор с госсекретарём сообщило издание New York Post со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией. Отмечалось, что специалист хочет получить поддержку у администрации президента США Дональда Трампа, чтобы остаться в должности.
У Марко Рубио нет в планах говорить с Инфантино, утром звонка не было. New York Post следовало бы проверить свои источники или просто спросить нас.