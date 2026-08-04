Помощник госсекретаря США опроверг звонок Инфантино

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Государственный секретарь США Марко Рубио не планировал связываться с президентом Международной федерации футбола ( ФИФА ) . Об этом сообщил помощник Рубио по связям с общественностью Дилан Джонсон.

Ранее о планах главы руководящего органа мирового футбола провести телефонный разговор с госсекретарём сообщило издание New York Post со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией. Отмечалось, что специалист хочет получить поддержку у администрации президента США , чтобы остаться в должности.