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«Ювентус» и «Атлетико» обсуждают обмен Сёрлота и Нико Гонсалеса

сегодня, 13:51

«Ювентус» и «Атлетико» вернулись к переговорам по трансферам Александра Сёрлота и Нико Гонсалеса. Клубы рассматривают возможность обмена с доплатой, которая устроит обе стороны.

Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти лично контактировал с 29-летним норвежцем и хочет видеть его в атаке. При этом Нико Гонсалес хочет воссоединиться с Диего Симеоне, но «Ювентус» не готов продавать аргентинца дешевле 30 млн евро.

Сделка может быть оформлена как аренда норвежца с правом выкупа в обмен на продажу Нико Гонсалеса.

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Все комментарии
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 13:52
Слухи, сплетнни, инсинуации.
Значит скоро начинаются сезоны в топовых лигах
Groboy_10
Groboy_10
сегодня в 13:52
Юве не хватает такого напа.
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