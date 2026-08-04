«Ювентус» и «Атлетико» обсуждают обмен Сёрлота и Нико Гонсалеса

сегодня, 13:51

«Ювентус» и «Атлетико» вернулись к переговорам по трансферам и . Клубы рассматривают возможность обмена с доплатой, которая устроит обе стороны.

Главный тренер «Ювентуса» лично контактировал с 29-летним норвежцем и хочет видеть его в атаке. При этом Нико Гонсалес хочет воссоединиться с , но «Ювентус» не готов продавать аргентинца дешевле 30 млн евро.

Сделка может быть оформлена как аренда норвежца с правом выкупа в обмен на продажу Нико Гонсалеса.