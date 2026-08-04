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Аморим: «Леау должен быть счастлив в „Милане“»

сегодня, 14:12

Главный тренер «Милана» Рубен Аморим заявил, что нападающий Рафаэл Леау должен чувствовать себя счастливым в клубе. Перед товарищеским дерби с «Интером» португальский специалист отметил, что видит форварда мотивированным.

Рафа повезло быть в таком клубе, как «Милан», поэтому он должен быть счастлив. Я чувствую, что он счастлив и мотивирован. Я не знаю, что произойдёт до конца трансферного окна, но я чувствую, что группа действительно сплочена.

Аморим также подчеркнул, что результат товарищеских матчей не важен:

Победа в предсезонных турнирах не имеет значения. Важно быть готовыми к старту сезона 23 августа.

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Все комментарии
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4mg7wbz53v43
сегодня в 14:48
Думаю он как раз счастлив, надежд на него много,а ему до лампочки
Гость
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