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«Манчестер Юнайтед» заключил рекордную спонсорскую сделку с Betway

сегодня, 14:23

«Манчестер Юнайтед» объявил о многолетнем соглашении с букмекерской компанией Betway. Клуб утверждает, что это крупнейшая сделка подобного рода в мировом футболе — по оценкам, она будет приносить около 24 млн евро в год.

Логотип Betway появится на тренировочной форме мужской и женской команд, а также на стадионах «Олд Траффорд» и «Прогресс Уит Юнайтед». Ранее у клуба не было партнёра по тренировочной экипировке после завершения соглашения с Tezos.

Возвращение «Юнайтед» в Лигу чемпионов усилило переговорные позиции клуба. Сделка заключена на фоне грядущего запрета на рекламу букмекеров на футболках в АПЛ.

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atlonDM
atlonDM
сегодня в 14:30
Неудивительно. Сильно хотели купить.
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