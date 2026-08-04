«Манчестер Юнайтед» заключил рекордную спонсорскую сделку с Betway

сегодня, 14:23

«Манчестер Юнайтед» объявил о многолетнем соглашении с букмекерской компанией Betway. Клуб утверждает, что это крупнейшая сделка подобного рода в мировом футболе — по оценкам, она будет приносить около 24 млн евро в год.

Логотип Betway появится на тренировочной форме мужской и женской команд, а также на стадионах «Олд Траффорд» и «Прогресс Уит Юнайтед». Ранее у клуба не было партнёра по тренировочной экипировке после завершения соглашения с Tezos.