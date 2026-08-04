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Ван Гал назвал невероятной свою кандидатуру на пост тренера Нидерландов

сегодня, 14:55

Бывший главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал высказался о возможности возвращения в национальную команду.

Я всегда хочу помогать KNVB (Королевскому футбольному союзу Нидерландов), как и «Аяксу». И с таким составом, безусловно, есть возможности. Также думаю, что сборная Нидерландов потенциально может стать чемпионом Европы или мира, потому что 95 % состава играет за границей, и часто в хороших клубах.

Они сейчас никого не могут найти, а потом снова всплывает моё имя. В каком-то смысле это невероятно.

Четыре года назад на чемпионате мира в Катаре мы проиграли по пенальти в четвертьфинале, и они посчитали, что наш футбол недостаточно хорош. А теперь эти люди видят во мне идеального кандидата? В любом случае, совершенно не знаю, чего хочет KNVB, я уже трижды был тренером национальной сборной, так что если когда-нибудь снова займусь тренерской работой, скорее всего, это будет не в Нидерландах. Хотя со мной никогда не знаешь наверняка. Я чувствую себя в лучшей форме, чем четыре года назад.

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