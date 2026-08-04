Дьяков: «Дзюбе понравится в Медиалиге, если он туда пойдёт»

сегодня, 15:05

Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков считает, что нападающий мог бы найти себя в медийном футболе после завершения профессиональной карьеры. По его словам, в Медиалиге классная атмосфера и много болельщиков.

Думаю, Дзюба для себя не закрыл историю профессионального футбола, не убил в себе игрока. Ему хочется поиграть на высшем уровне, забивать голы. Не уверен, что именно сейчас Артём пойдёт в Медиалигу. У него ещё есть месяц, чтобы подписать контракт с клубом РПЛ . Если Дзюба захочет после окончания карьеры ещё поиграть, то он может продолжить в Медиалиге. Атмосфера классная, медийные люди любят быть под прицелом камер.