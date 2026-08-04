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Дьяков: «Дзюбе понравится в Медиалиге, если он туда пойдёт»

сегодня, 15:05

Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков считает, что нападающий Артём Дзюба мог бы найти себя в медийном футболе после завершения профессиональной карьеры. По его словам, в Медиалиге классная атмосфера и много болельщиков.

Думаю, Дзюба для себя не закрыл историю профессионального футбола, не убил в себе игрока. Ему хочется поиграть на высшем уровне, забивать голы. Не уверен, что именно сейчас Артём пойдёт в Медиалигу. У него ещё есть месяц, чтобы подписать контракт с клубом РПЛ. Если Дзюба захочет после окончания карьеры ещё поиграть, то он может продолжить в Медиалиге. Атмосфера классная, медийные люди любят быть под прицелом камер.

Ранее президент «ФК 10» Азамат Мусагалиев рассказывал, что беседовал с Дзюбой о возможном переходе. Сейчас 37-летний форвард находится в статусе свободного агента после ухода из «Акрона».

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shlomo
shlomo
сегодня в 15:29
Для таких как он она и создана.....
Гость
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