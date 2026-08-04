Top.Mail.Ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2026/2027

Попович: «В ЦСКА я показываю только 30% своих возможностей»

сегодня, 15:35

Полузащитник ЦСКА Матия Попович заявил, что не раскрыл свой потенциал в московском клубе. По его словам, ему потребовалось время на адаптацию, но он уверен, что способен дать команде больше.

Я четко понимаю, что могу дать команде. На данный момент я показываю 30% от своих возможностей. Если говорить о прогрессе, то для меня очень важно доверие со стороны тренерского штаба, плюс потребовалось время на адаптацию. Я знаю свои качества и хорошо понимаю собственный уровень.

20-летний серб уже отметился голом в ворота «Крыльев Советов» и результативной передачей, которая привела к автоголу «Балтики» на старте сезона. ЦСКА, как и многие другие московские клубы РПЛ, пока нестабильно начал чемпионат — в активе «армейцев» четыре очка после двух туров. В третьем туре команда примет «Ростов».

Подписывайся в ВК
Все новости
Дьяков: «Дзюбе понравится в Медиалиге, если он туда пойдёт»
Сегодня, 15:05
Кержаков: «Формат Кубка России несправедлив»
Сегодня, 09:42
Умяров: «„Спартак“ чувствовал давление судей в матче с „Ахматом“»
Сегодня, 09:16
Орлов: «Соболев прогрессирует»
Вчера, 22:35
Дьяков: «В „Спартаке“ у Даку не будет проблем с адаптацией»
Вчера, 21:20
Орлов похвалил Глушенкова за хет-трик в матче с «Оренбургом»
Вчера, 20:56
Все комментарии
nzaf9dadkba5
nzaf9dadkba5
сегодня в 15:38
Если только 30%, то это значит совсем ничего не показывает, а только вредит.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 