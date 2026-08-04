Попович: «В ЦСКА я показываю только 30% своих возможностей»

сегодня, 15:35

Полузащитник ЦСКА заявил, что не раскрыл свой потенциал в московском клубе. По его словам, ему потребовалось время на адаптацию, но он уверен, что способен дать команде больше.

Я четко понимаю, что могу дать команде. На данный момент я показываю 30% от своих возможностей. Если говорить о прогрессе, то для меня очень важно доверие со стороны тренерского штаба, плюс потребовалось время на адаптацию. Я знаю свои качества и хорошо понимаю собственный уровень.