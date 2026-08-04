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Соболев: «Трогать мою семью я никому никогда не позволю»

сегодня, 15:42

Нападающий «Зенита» Александр Соболев эмоционально высказался после новостей о его сыне Сергее.

Сегодня стало известно о том, что 9-летний футболист присоединился к академии петербургского клуба, где провёл первую просмотровую тренировку. В СМИ отметили, что юный спортсмен пришёл на занятие в красно-белых бутсах. Также различные сайты напомнили, как в 2024 году, ещё до перехода Александра в «Зенит» из «Спартака», сын Соболева во время стрима негативно высказался о клубе из Санкт-Петербурга.

Вы можете говорить, писать, оскорблять МЕНЯ! Но трогать мою семью я никому никогда не позволю. Все СМИ и недоблогеры, которые сейчас хайпуют! Хайпуйте! Больше в микст-зоне я не скажу ни слова! Больше ни одного интервью. Если вы не уважаете меня, я не уважаю вас. У меня всё!

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Зенит  Соболев Александр
Источник: Телеграм-канал Александра Соболева Фото: Mikhail Shapaev / The Football Union of Russia
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Все комментарии
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ BDA81 (раскрыть)
сегодня в 16:24
Ни фига не пойму...вы о чем...))))))
Mangur
Mangur
сегодня в 15:59
Согласен. Удачи обоим Собооевым.
BDA81
BDA81
сегодня в 15:59, ред.
Ни фига не понял. Кто кого обидел, кто на кого обиделся. В общем Соболь опять сам себе на уме. В Спартаке все такие обидчивые что ли. Как от туда кто не придёт, так прям прима нежная и чувствительная какая то.
Гость
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