Соболев: «Трогать мою семью я никому никогда не позволю»

сегодня, 15:42

Нападающий «Зенита» эмоционально высказался после новостей о его сыне Сергее.

Сегодня стало известно о том, что 9-летний футболист присоединился к академии петербургского клуба, где провёл первую просмотровую тренировку. В СМИ отметили, что юный спортсмен пришёл на занятие в красно-белых бутсах. Также различные сайты напомнили, как в 2024 году, ещё до перехода Александра в «Зенит» из «Спартака», сын Соболева во время стрима негативно высказался о клубе из Санкт-Петербурга.