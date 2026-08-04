Соболев: «Трогать мою семью я никому никогда не позволю»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев эмоционально высказался после новостей о его сыне Сергее.
Сегодня стало известно о том, что 9-летний футболист присоединился к академии петербургского клуба, где провёл первую просмотровую тренировку. В СМИ отметили, что юный спортсмен пришёл на занятие в красно-белых бутсах. Также различные сайты напомнили, как в 2024 году, ещё до перехода Александра в «Зенит» из «Спартака», сын Соболева во время стрима негативно высказался о клубе из Санкт-Петербурга.
Вы можете говорить, писать, оскорблять МЕНЯ! Но трогать мою семью я никому никогда не позволю. Все СМИ и недоблогеры, которые сейчас хайпуют! Хайпуйте! Больше в микст-зоне я не скажу ни слова! Больше ни одного интервью. Если вы не уважаете меня, я не уважаю вас. У меня всё!