«Барселона» уверена в возвращении Бальде на топ-уровень

«Барселона» сохраняет уверенность в том, что 22-летний защитник Алехандро Бальде сможет вернуться на свой лучший уровень. Несмотря на спад в последних сезонах и травмы, клуб рассчитывает на воспитанника академии.
Бальде провёл интенсивную подготовку летом, занимаясь с персональным тренером. Сейчас он полностью восстановился и готов бороться за место в составе. Клуб не рассматривает его продажу, несмотря на слухи.
В новом сезоне конкуренцию Бальде может составить Жоау Канселу, но в «Барселоне» уверены, что испанец способен закрепиться в основе при Ханси-Дитер Флике.