«Барселона» уверена в возвращении Бальде на топ-уровень

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«Барселона» сохраняет уверенность в том, что 22-летний защитник сможет вернуться на свой лучший уровень. Несмотря на спад в последних сезонах и травмы, клуб рассчитывает на воспитанника академии.

Бальде провёл интенсивную подготовку летом, занимаясь с персональным тренером. Сейчас он полностью восстановился и готов бороться за место в составе. Клуб не рассматривает его продажу, несмотря на слухи.

В новом сезоне конкуренцию Бальде может составить , но в «Барселоне» уверены, что испанец способен закрепиться в основе при .