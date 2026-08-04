«Астон Вилла» хочет подписать Руджери из «Атлетико»

«Астон Вилла» активно ведёт переговоры о трансфере защитника мадридского «Атлетико» Маттео Руджери. Английский клуб хочет завершить сделку в ближайшие часы, и теперь решение за самим игроком.
«Атлетико» готов продать 24-летнего итальянца, чтобы сбалансировать бюджет после приобретений Алекса Гримальдо, Мортена Юльманна и Ли Кан Ина. Руджери был куплен у «Аталанты» за 17 млн евро и может уйти с прибылью. Его замена не потребуется — левый фланг закроет Гримальдо.
Ранее Руджери интересовались «Ювентус» и «Рома», но «Вилла» сделала решающее предложение. Игрок выбирает между переездом в Англию и возвращением в Италию.