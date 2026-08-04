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Максименко: «„Спартак“ поборется за чемпионство РПЛ»

сегодня, 16:24

Нападающий «Родины» Артём Максименко считает, что «Спартак» будет бороться за чемпионство в новом сезоне РПЛ. По его словам, «красно-белые» стали сильнее по сравнению с прошлым годом.

Думаю, что «Спартак» сейчас сильнее, чем в прошлом сезоне. «Красно‑белые» будут бороться за чемпионство. То, что бросилось в глаза, — можно выделить Барко, он хорошо работает с мячом.

«Спартак» стартовал с двух побед — над «Родиной» (3:0) и «Ахматом» (2:1). В прошлом сезоне «красно-белые» выиграли Кубок России, однако в новом сезоне защитить трофей будет непросто на фоне высокой конкуренции в РПЛ. Последний раз «Спартак» становился чемпионом России 10 лет назад.

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sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 16:31
Увы, только на словах.
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