Максименко: «„Спартак“ поборется за чемпионство РПЛ»

Нападающий «Родины» Артём Максименко считает, что «Спартак» будет бороться за чемпионство в новом сезоне РПЛ. По его словам, «красно-белые» стали сильнее по сравнению с прошлым годом.
Думаю, что «Спартак» сейчас сильнее, чем в прошлом сезоне. «Красно‑белые» будут бороться за чемпионство. То, что бросилось в глаза, — можно выделить Барко, он хорошо работает с мячом.
«Спартак» стартовал с двух побед — над «Родиной» (3:0) и «Ахматом» (2:1). В прошлом сезоне «красно-белые» выиграли Кубок России, однако в новом сезоне защитить трофей будет непросто на фоне высокой конкуренции в РПЛ. Последний раз «Спартак» становился чемпионом России 10 лет назад.