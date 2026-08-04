Максименко: «„Спартак“ поборется за чемпионство РПЛ»

сегодня, 16:24

Нападающий «Родины» считает, что «Спартак» будет бороться за чемпионство в новом сезоне РПЛ . По его словам, «красно-белые» стали сильнее по сравнению с прошлым годом.

Думаю, что «Спартак» сейчас сильнее, чем в прошлом сезоне. «Красно‑белые» будут бороться за чемпионство. То, что бросилось в глаза, — можно выделить Барко, он хорошо работает с мячом.