Ван Дейк не поехал в турне США, чем расстроил «Чикаго Файр»

сегодня, 16:57

Капитан «Ливерпуля» не принял участия в предсезонном турне команды по США , что расстроило руководство «Чикаго Файр». Американский клуб надеялся использовать визит «красных» для переговоров с 35-летним защитником.

Ван Дейк получил дополнительный отпуск после чемпионата мира, и «Ливерпуль» отказался продавать его этим летом, несмотря на то, что контракт истекает через год. «Чикаго Файр» уже подписали и хотели показать защитнику свои современные условия, чтобы убедить его перейти в MLS следующим летом.

С января ван Дейк сможет подписать предварительный контракт с клубами за пределами Англии. Сообщается, что «Милан» также заинтересован в его подписании на правах свободного агента в 2027 году.