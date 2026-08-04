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Ван Дейк не поехал в турне США, чем расстроил «Чикаго Файр»

сегодня, 16:57

Капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк не принял участия в предсезонном турне команды по США, что расстроило руководство «Чикаго Файр». Американский клуб надеялся использовать визит «красных» для переговоров с 35-летним защитником.

Ван Дейк получил дополнительный отпуск после чемпионата мира, и «Ливерпуль» отказался продавать его этим летом, несмотря на то, что контракт истекает через год. «Чикаго Файр» уже подписали Роберта Левандовски и хотели показать защитнику свои современные условия, чтобы убедить его перейти в MLS следующим летом.

С января ван Дейк сможет подписать предварительный контракт с клубами за пределами Англии. Сообщается, что «Милан» также заинтересован в его подписании на правах свободного агента в 2027 году.

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m96zuzug5yp5
m96zuzug5yp5
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