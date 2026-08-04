Перуанский клуб избежал банкротства, выпустив уникальную футболку

сегодня, 16:59

«Депортиво Мунисипал» из Перу смог избежать банкротства благодаря уникальной футболке.

За три года клуб пережил три понижения в классе. Как сообщил его новый исполнительный директор Омар Уртеага, ещё несколько месяцев назад команда была на грани исчезновения.

Четырёхкратный чемпион страны с этого сезона выступает в четвёртом дивизионе. В середине января в соцсетях была запущена необычная кампания по сбору средств. Она позволяла любому желающему разместить логотип своей компании или бренда на традиционной футболке клуба (белая с красной диагональной полосой, как у национальной сборной) за 50–150 евро в зависимости от места размещения. За три месяца на комплекте, который стал известным как «футболка с 1000 спонсорами», появилось 1057 миниатюрных эмблем.

Лимитированная серия, уже использовавшаяся в официальных матчах, выпущена тиражом всего 1935 экземпляров, что является отсылкой к году основания «Депортиво».

Уртеага, являющийся бизнесменом, сделавшим состояние на недвижимости и финансах, отметил, что успех стал неожиданным и подобная инициатива может послужить примером для многих организаций, испытывающих трудности. Сам же он намерен преобразовать клуб в акционерное общество и инвестировать в него минимум 20 миллионов долларов в течение следующего десятилетия. За пять лет планируется погасить долг, вернуться в высшую лигу к 2028 году, а также построить большой многофункциональный спортивный комплекс и стадион на 45 тысяч мест к 2035-му.