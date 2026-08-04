В «Гёзтепе» объяснили, почему сорвался трансфер нападающего Жуана в ЦСКА

Главный тренер «Гёзтепе» Станимир Стойлов прокомментировал несостоявшийся трансфер форварда турецкого клуба Жуана в ЦСКА.
Я рад, что мы сохранили Жуана в клубе. Это один из лучших нападающих в Турции, и нам приятно, что он продолжит карьеру в нашем клубе.
Успел ли он пройти медосмотр для ЦСКА? Нет, он не вылетал из Турции и провёл первую тренировку с «Гёзтепе».
Насколько мне известно, сам Жуан и его сторона договорились по условиям, но у ЦСКА не было денег на трансфер игрока. На этом всё и закончилось.
В любом случае, я рад, что бразилец остается с нами. Он — лидер нашего клуба!