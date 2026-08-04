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В «Гёзтепе» объяснили, почему сорвался трансфер нападающего Жуана в ЦСКА

сегодня, 17:34

Главный тренер «Гёзтепе» Станимир Стойлов прокомментировал несостоявшийся трансфер форварда турецкого клуба Жуана в ЦСКА.

Я рад, что мы сохранили Жуана в клубе. Это один из лучших нападающих в Турции, и нам приятно, что он продолжит карьеру в нашем клубе.

Успел ли он пройти медосмотр для ЦСКА? Нет, он не вылетал из Турции и провёл первую тренировку с «Гёзтепе».

Насколько мне известно, сам Жуан и его сторона договорились по условиям, но у ЦСКА не было денег на трансфер игрока. На этом всё и закончилось.

В любом случае, я рад, что бразилец остается с нами. Он — лидер нашего клуба!

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Gromoboyd
Gromoboyd
сегодня в 17:39
Нищета армейская.
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