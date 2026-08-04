Семшов: «Даку должен играть в „Спартаке“ так, как Кордоба в „Краснодаре“»

Бывший футболист сборной России поделился мнением о возможном переходе нападающего «Рубина» в «Спартак».

По Даку в «Спартаку» надо четко расставить акценты — если берут такого игрока со всеми его условиями, то сравнивать его надо по уровню Кордобы. «Спартаку» для выхода на более высокий уровень нужен супернападающий. Не нужен тот, о котором мы будем говорить — он лучше Ливая и Угальде, этого мало. Нужен суперуровень по меркам РПЛ . Даку обязан выдавать то, что мы видим в исполнении Кордобы