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Семшов: «Даку должен играть в „Спартаке“ так, как Кордоба в „Краснодаре“»

сегодня, 17:47

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов поделился мнением о возможном переходе нападающего «Рубина» Мирлинда Даку в «Спартак».

По Даку в «Спартаку» надо четко расставить акценты — если берут такого игрока со всеми его условиями, то сравнивать его надо по уровню Кордобы. «Спартаку» для выхода на более высокий уровень нужен супернападающий. Не нужен тот, о котором мы будем говорить — он лучше Ливая и Угальде, этого мало. Нужен суперуровень по меркам РПЛ. Даку обязан выдавать то, что мы видим в исполнении Кордобы

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Спартак М  Рубин  Даку Мирлинд  Семшов Игорь  Кордоба Джон
Источник: bookmaker-ratings.ru Фото: Dmitry Marakasov / The Russian Football Union
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Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 18:02
Согласен с Семшовым
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