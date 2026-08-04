Титов заявил, что «Спартаку» нужно оформить ещё один-два трансфера

Бывший футболист «Спартака» ответил на вопрос, какие позиции ещё нужно усилить «красно-белым». Ожидается, что в ближайшее время в московский клуб перейдёт Мирлинд Даку из «Рубина».

Состав-то у нас неплохой. Но как в том мультфильме, чтобы кого-нибудь купить, надо кого-нибудь продать. Вроде бы продвигается с Гарсией. Может, процентов 20 получится отбить с этой нашей сделки. В любом случае, надо продавать кого-то, чтобы усилиться. Конечно, нужен один-два качественных футболиста, чтобы стать чемпионами.

Я надеюсь, что будут еще приобретения. Ну и главное, что договорились с Барко. На сегодня это лидер «Спартака». Мне хотелось бы, чтобы Барко был подписан как можно быстрее. Барко, Маркиньос, Солари могут делать результат, даже не забивая.