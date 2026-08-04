«Ростов» забил «Акрону» четыре безответных гола в матче Кубка России

сегодня, 18:16

«Ростов» крупно обыграл «Акрон» в матче первого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России (4:0).

На 4-й минуте счёт открыл Олакунле Олусегун. Ярослав Михайлов на 7-й минуте удвоил преимущество гостей. На 50-й минуте третий мяч забил Имран Азнауров, а на 65-й минуте Данила Прохин установил окончательный счёт.