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«Ростов» забил «Акрону» четыре безответных гола в матче Кубка России

сегодня, 18:16
АкронЛоготип футбольный клуб Акрон (Тольятти)0 : 4Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовЗавершен

«Ростов» крупно обыграл «Акрон» в матче первого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России (4:0).

На 4-й минуте счёт открыл Олакунле Олусегун. Ярослав Михайлов на 7-й минуте удвоил преимущество гостей. На 50-й минуте третий мяч забил Имран Азнауров, а на 65-й минуте Данила Прохин установил окончательный счёт.

В следующем туре Пути РПЛ Кубка России «Акрон» сыграет с ЦСКА в гостях, а «Ростов» встретится дома с «Локомотивом».

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Все комментарии
Real Madrid-C
Real Madrid-C
сегодня в 19:27
Выиграли-красавцы, но радоваться нам не стоит, впереди много работы, вперед Сельмаш!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ice van Reed (раскрыть)
сегодня в 19:22
У Ростова тренер обрусевший иностранец, которого Карпин за несколько лет подготовил к РПЛ вместе с Онопко. А этот совсем новый, со своей бригадой явился. А это две большие разницы
Ice van Reed
Ice van Reed ответ a-league (раскрыть)
сегодня в 18:59
Видно Акрон ровняется на Ливерпуль, а укаждого Ливерпуля есть свой Кариус
a-league
a-league
сегодня в 18:47, ред.
Молодой вратарь Акрона занёс в свои ворота даже то, что залетать было не должно. Виноват абсолютно во всех 4-х мячах
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 18:38, ред.
Акрон жжот...3 игры - 11 пропущенных...

Да здравствуют импортные тренеры !!!!!
Пусть процветает этот формат Кубка :
"Акрон" разгромлен 0:4. В следующем туре Кубка России «Акрон» сыграет с ЦСКА"...)))
Ice van Reed
Ice van Reed ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 18:24
У Ростова тренер Иностранец вынес другого тренера иностранца проблемы в иностранцах или в тренере?!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ice van Reed (раскрыть)
сегодня в 18:21
Правильным будет заголовок. До каких пор клубы будут наступать на те же грабли и приглашать иностранных тренеров ? Был симпатичный клуб Акрон, пришел иностранец и стала дворовая команда. То же самое и у Родины.
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 18:18, ред.
Ростов деклассировал Акрон! Правильнее заголовок будет! С победой Земляки!!!💛💙 самый💪
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