«Ростов» забил «Акрону» четыре безответных гола в матче Кубка России

«Ростов» крупно обыграл «Акрон» в матче первого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России (4:0).
На 4-й минуте счёт открыл Олакунле Олусегун. Ярослав Михайлов на 7-й минуте удвоил преимущество гостей. На 50-й минуте третий мяч забил Имран Азнауров, а на 65-й минуте Данила Прохин установил окончательный счёт.
В следующем туре Пути РПЛ Кубка России «Акрон» сыграет с ЦСКА в гостях, а «Ростов» встретится дома с «Локомотивом».
Да здравствуют импортные тренеры !!!!!
Пусть процветает этот формат Кубка :
"Акрон" разгромлен 0:4. В следующем туре Кубка России «Акрон» сыграет с ЦСКА"...)))