Top.Mail.Ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеИспания. Примера 2026/2027

Семшов: «Захаряну нужно перейти в другой испанский клуб»

сегодня, 18:19

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов поделился мнением о будущем полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна.

Я считаю, что в данной ситуации Захаряну нужно перейти в другой испанский клуб. И перезагрузиться там. Он же в Испании уже вроде бы около трех лет. Потому что бывает такое, когда ты в плане игры, может, и неплох, но травмы постоянно мешают. Поэтому я бы на его месте перешел куда‑нибудь в аренду в испанский клуб. В Россию я на его месте не возвращался бы. Вернуться он всегда успеет. А так он ментально уже там адаптировался, а это один из самых главных аспектов, когда ты уезжаешь играть в Европу.

Подписывайся в ВК
Все новости
Реал Сосьедад  Захарян Арсен  Семшов Игорь
Источник: matchtv.ru Фото: Mikhail Shapaev / The Football Union of Russia
Титов заявил, что «Спартаку» нужно оформить ещё один-два трансфера
Сегодня, 18:05
Семшов: «Даку должен играть в „Спартаке“ так, как Кордоба в „Краснодаре“»
Сегодня, 17:47
Максименко: «„Спартак“ поборется за чемпионство РПЛ»
Сегодня, 16:24
Соболев: «Трогать мою семью я никому никогда не позволю»
Сегодня, 15:42
Попович: «В ЦСКА я показываю только 30% своих возможностей»
Сегодня, 15:35
Дьяков: «Дзюбе понравится в Медиалиге, если он туда пойдёт»
Сегодня, 15:05
Все комментарии
lazzioll
lazzioll
сегодня в 18:27
вот другие испанские клубы сидят и думают - как бы взять инвалида из Сосьедада чтоб он у нас перезагрузился, что маловероятно, а мы ему миллионы поплатим пока и за трансфер еще))
Vahidlapsha
Vahidlapsha
сегодня в 18:25
Захаряну пора на пенсию на ближний восток, че толку в Испании сидеть, ни его уровень, а так хоть заработает.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 18:23
А у Захаряна совсем другие планы. Его нынешняя ситуация вполне устраивает. Недельку потренируется, потом месяц отдыхает. А годы летят....
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 