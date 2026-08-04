Воспитанник «Спартака» Ломовицкий перешёл в «Торпедо-БелАЗ»

«Торпедо-БелАЗ» объявил о подписании 28-летнего российского полузащитника Александра Ломовицкого.
Футболист присоединился к команде на правах свободного агента. Ранее он выступал за казанский «Рубин» и является воспитанником «Спартака».
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