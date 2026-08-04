«Рубин» отзаявил Мирлинда Даку из заявки на сезон

Спортивный директор «Рубина» Константин Дзюба высказался о том, что казанский клуб отзаявил нападающего из заявки на сезон.

Можно ли утверждать, что Даку точно переходит в «Спартак»? Не знаем. Почему он не в заявке? Пока исключили из заявки. Послушайте, посмотрим. Не надо торопить события. Зачем мы будем раньше времени что‑то говорить?

Даку проходит медосмотр для «Спартака»? Может быть, и проходит. Трансферы любят тишину, вы же сами знаете. Вы же тоже можете два плюс два сложить. Поэтому посмотрим. Время покажет. Не надо раньше времени забегать. Есть определенные суеверия.