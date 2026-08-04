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«Рубин» отзаявил Мирлинда Даку из заявки на сезон

сегодня, 18:36

Спортивный директор «Рубина» Константин Дзюба высказался о том, что казанский клуб отзаявил нападающего Мирлинда Даку из заявки на сезон.

Можно ли утверждать, что Даку точно переходит в «Спартак»? Не знаем. Почему он не в заявке? Пока исключили из заявки. Послушайте, посмотрим. Не надо торопить события. Зачем мы будем раньше времени что‑то говорить?

Даку проходит медосмотр для «Спартака»? Может быть, и проходит. Трансферы любят тишину, вы же сами знаете. Вы же тоже можете два плюс два сложить. Поэтому посмотрим. Время покажет. Не надо раньше времени забегать. Есть определенные суеверия.

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Рубин  Спартак М  Даку Мирлинд
Источник: matchtv.ru Фото: Globallookpress
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sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 19:04
Сказали ему: " судьбе ни раз шепнем, мерси Даку"!
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