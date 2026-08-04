Радимов: «Я жду того, что „Локомотив“ расстанется с Галактионовым»

Бывший футболист «Зенита» высказался о будущем главного тренера «Локомотива» .

Я жду того, что «Локомотив» расстанется с Галактионовым, или сам Галактионов уйдет. Потому что он действительно проделал огромную работу за эти годы. А с тем составом, который у него есть, бороться за что-то существенное, по-моему, невозможно. Если только Галактионов будет работать просто по наитию: продолжать, лишь бы работать. Ну, это одно дело.

А второе — будет нужен новый вызов, а мне кажется, Галактионов — это история про долгую работу и про то, чтоб добиваться результата. Он это уже доказал в своей работе. Но в данный момент, мне кажется, пути «Локомотива» и Галактиона должны разойтись.