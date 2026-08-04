Благоевич: «Мне стыдно от того, как команда выглядела на поле»

Главный тренер «Акрона» прокомментировал поражение от «Ростова» (0:4) в Кубке России.

Нужно всё проанализировать, принять какие-то решения. Я не могу сравнить этот матч с играми в чемпионате, потому что в тех поражениях мы искали и находили моменты. Но сейчас нет оправдания, мне стыдно от того, как команда выглядела на поле, как будто мы не работаем на тренировках. Не было желания, агрессии, борьбы, что является основой для того, чтобы что-то тактически и технически получилось. Я хочу извиниться перед болельщиками «Акрона», потому что знаю, как они переживают.

Я никогда не хожу к болельщикам. Не потому, что их не уважаю, это мой принцип. Ни в одном клубе не подходил к трибунам — ни после поражения, ни после победы.