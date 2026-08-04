«Реал» может расстаться с Винисиусом за сумму около 150 млн евро

«Реал» хочет получить около 150 млн евро за вингера Винисиуса Жуниора, если стороны не договорятся о продлении контракта.
Действующее соглашение 26-летнего бразильца рассчитано до лета 2027 года. На этой неделе стороны проведут новый раунд переговоров, однако между финансовыми запросами футболиста и предложением клуба сохраняются серьёзные разногласия.
Что касается суммы в 150 млн, Арсенал ее точно потянет, я уже писал, что Кронке готов инвестировать большую сумму в игрока с мировым именем, понимая, что это имя принесет клубу популярность , новых спонсоров, новую аудиторию и т.д
Возможно, Берте стоит усердно поработать и постараться сбить сумму хотя бы на 120 млн, всё же у игрока остается год по контракту и если Реал и Вини не договорятся, сливочные будут вынуждены продать игрока и на этом можно играть....