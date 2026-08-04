«Реал» может расстаться с Винисиусом за сумму около 150 млн евро

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«Реал» хочет получить около 150 млн евро за вингера , если стороны не договорятся о продлении контракта.

Действующее соглашение 26-летнего бразильца рассчитано до лета 2027 года. На этой неделе стороны проведут новый раунд переговоров, однако между финансовыми запросами футболиста и предложением клуба сохраняются серьёзные разногласия.