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Бокоев ответил на критику после третьего поражения «Акрона» подряд

сегодня, 21:02
АкронЛоготип футбольный клуб Акрон (Тольятти)0 : 4Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовЗавершен

Защитник «Акрона» Марат Бокоев ответил на критику болельщиков после поражения от «Ростова» (0:4) в Кубке России, которое стало для команды третьим подряд во всех турнирах.

Безразличных точно нет на поле. Со стороны не знаю, как выглядит. В команде нахожусь, безразличных нет. Я ваши переживания тоже понимаю. Я сам болельщик, за кого-то болею.

Разделяю ваши переживания. Мы не будем искать оправдания. Только делом. В любом случае спасибо. Будем исправлять свои ошибки.

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sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 21:09
"Я сам болельщик, за кого-то болею. "
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Как-то звучит не профессионально что ли....
Гость
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