Бокоев ответил на критику после третьего поражения «Акрона» подряд

Защитник «Акрона» ответил на критику болельщиков после поражения от «Ростова» (0:4) в Кубке России, которое стало для команды третьим подряд во всех турнирах.

Безразличных точно нет на поле. Со стороны не знаю, как выглядит. В команде нахожусь, безразличных нет. Я ваши переживания тоже понимаю. Я сам болельщик, за кого-то болею.

Разделяю ваши переживания. Мы не будем искать оправдания. Только делом. В любом случае спасибо. Будем исправлять свои ошибки.