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ЦСКА хочет продать Кисляка за 40 млн евро

сегодня, 21:10

«Бешикташ» хотел арендовать полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка.

Переговоры проходили месяц назад. Турецкий клуб предложил за аренду хавбека 2 млн евро, а также хотел включить в сделку необязательную опцию выкупа игрока за 18 млн евро.

В ЦСКА заявили, что готовы продать Кисляка только за 40 млн евро. После этого «Бешикташ» вышел из переговоров.

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Бешикташ  ЦСКА  Кисляк Матвей
Источник: Телеграм «Инсайды от Карпа» Фото: Mikhail Shapaev / The Football Union of Russia
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Все комментарии
Gromoboyd
Gromoboyd
сегодня в 22:25
Пусть эту кислятину сами ложками хлебают.
Futurista
Futurista
сегодня в 22:17
Не кисло хотят за Кисляка...
Gromoboyd
Gromoboyd ответ derrik2000 (раскрыть)
сегодня в 22:10
Могут, да и то не хотят. Хотят в аренду, да и то без права обязательного выкупа.
Gromoboyd
Gromoboyd
сегодня в 22:08
Да никому он не нужен. Не за 40, не за 30.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 22:03
С армейцев смешно в последнее время и это становиться нормой
derrik2000
derrik2000 ответ Romeo 777 (раскрыть)
сегодня в 22:03
Ну, 20 турки могут выложить.
derrik2000
derrik2000
сегодня в 22:02
За 40 хотят продать???
Думаю, что это шутка такая от красно-синих.
А в действительности его ПОТОМ продадут в условный Бешикташ за 20, а, вот, уже турки при условии, что у них Кисляк себя проявит, могут в топ-5 и 40 заломить.
Но сейчас он - главное связующее звено в ЦСКА, поэтому и наложили вето на продажу.
Но так... КУЛЬТУРНО наложили...))
shlomo
shlomo
сегодня в 21:45
Красиво послали турок... так сказать фиг вам...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 21:39
Это что бы турки отстали от него ..иными словами самим сейчас нужен...)
jez4efvwv8jf
jez4efvwv8jf
сегодня в 21:23
За такие деньги его никто не купит
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 21:22
Турки предлагали реальные деньги. Теперь только в зенит.
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 21:22
Чего-чего? 40 млн?😁 За игрока из РПЛ…за него и 20 наверно никто не даст в Европе.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 21:14
ЦСКА то хочет, но вряд ли такую сумму кто-то оплатит за него, тем более турки
Гость
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