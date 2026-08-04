ЦСКА хочет продать Кисляка за 40 млн евро

«Бешикташ» хотел арендовать полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка.
Переговоры проходили месяц назад. Турецкий клуб предложил за аренду хавбека 2 млн евро, а также хотел включить в сделку необязательную опцию выкупа игрока за 18 млн евро.
В ЦСКА заявили, что готовы продать Кисляка только за 40 млн евро. После этого «Бешикташ» вышел из переговоров.
Думаю, что это шутка такая от красно-синих.
А в действительности его ПОТОМ продадут в условный Бешикташ за 20, а, вот, уже турки при условии, что у них Кисляк себя проявит, могут в топ-5 и 40 заломить.
Но сейчас он - главное связующее звено в ЦСКА, поэтому и наложили вето на продажу.
Но так... КУЛЬТУРНО наложили...))