ЦСКА хочет продать Кисляка за 40 млн евро

сегодня, 21:10

«Бешикташ» хотел арендовать полузащитника ЦСКА .

Переговоры проходили месяц назад. Турецкий клуб предложил за аренду хавбека 2 млн евро, а также хотел включить в сделку необязательную опцию выкупа игрока за 18 млн евро.