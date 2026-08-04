Артига извинился за разгромное поражение «Рубина» от «Родины»

Главный тренер «Рубина» извинился перед болельщиками и жителями Казани после поражения от «Родины» (0:5) в Кубке России.

Будет честно от лица команды принести извинения всем болельщикам и жителям Казани. Они этого не заслуживают. Это вопрос отношения, самоотдачи и отношения к футболу. Ничего мы сегодня не показали из этого. Соперник был сильнее с 14-й минуты.

Было бы абсурдно говорить о тактике в таком матче с таким результатом. Во всех единоборствах и стыках соперник нас превзошёл. Помимо тактики есть другие вещи — отношение и самоотдача.