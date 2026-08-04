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Артига извинился за разгромное поражение «Рубина» от «Родины»

сегодня, 21:14
РодинаЛоготип футбольный клуб Родина (Москва)5 : 0Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинЗавершен

Главный тренер «Рубина» Франк Артига извинился перед болельщиками и жителями Казани после поражения от «Родины» (0:5) в Кубке России.

Будет честно от лица команды принести извинения всем болельщикам и жителям Казани. Они этого не заслуживают. Это вопрос отношения, самоотдачи и отношения к футболу. Ничего мы сегодня не показали из этого. Соперник был сильнее с 14-й минуты.

Было бы абсурдно говорить о тактике в таком матче с таким результатом. Во всех единоборствах и стыках соперник нас превзошёл. Помимо тактики есть другие вещи — отношение и самоотдача.

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Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 21:19, ред.
Короче извинился вроде словами через рот, но пустыми, свалил всю вину при этом на игроков по большому счёту - тактика типа норм была у меня, это они все облажались с отношением и самоотдачей. Ну понятно. Жалко Рубин что у них такой тренер которому своя пятая точка дороже команды. В любом случае извинения без изменений пустой базар и перекладывание ответственности с больной головы на здоровую. Иди работай.
Гость
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