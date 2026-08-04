В «Рубине» отказались давать ответ по трансферу Даку в «Спартак»

Генеральный директор «Рубина» Александр Айбатов ответил на вопрос, перешёл ли нападающий Мирлинд Даку в «Спартак».
Без комментариев. Получили ли мы деньги за Даку от «Спартака»? Я? Нет.
Без комментариев. Получили ли мы деньги за Даку от «Спартака»? Я? Нет.
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