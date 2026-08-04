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В «Рубине» отказались давать ответ по трансферу Даку в «Спартак»

сегодня, 21:31

Генеральный директор «Рубина» Александр Айбатов ответил на вопрос, перешёл ли нападающий Мирлинд Даку в «Спартак».

Без комментариев. Получили ли мы деньги за Даку от «Спартака»? Я? Нет.

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Рубин  Спартак М  Даку Мирлинд
Источник: matchtv.ru Фото: Alexander Lyubarskiy / The Russian Football Union
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Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 22:27, ред.
Мне тоже чот никак не придут, может с реквизитами какая ошибка? Уже беспокоюсь.
t52y3cavvf97
t52y3cavvf97
сегодня в 21:42
О как....какое то мутное дело получается....
Гость
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