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Баринов: «Все бегут из „Локомотива“, посмотрите, что происходит в клубе»

сегодня, 00:25

Полузащитник ЦСКА Дмитрий Баринов, который до января этого года всю карьеру выступал за «Локомотивом», поделился мнением о текущей ситуации «железнодорожников».

Посмотрите, что происходит в «Локомотиве». Все бегут отсюда. Команда распадается, усиления нет. Кому голы забивать? Если не будет усиления, будет плохо. Мне жаль команду и коллектив.

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Локомотив М  ЦСКА  Баринов Дмитрий
Источник: championat.com Фото: Ekaterina Martynova / The Russian Football Union
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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 01:29
Возможно Баринов прав....многовато....на выход...

Баринов в ЦСКА...
Самошников в Спартак...
Тикнизян в Црвену Звезду...
Марадишвили в Акрон...
Воробьёв в Краснодар...
Сарвели и Тимофеев в Пари НН....
Батраков и Карпукас тоже озадачены переходом....
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 01:06, ред.
За Баринова говорит обида, прямо кричит... Для неё, видимо, есть серьёзные причины, однако со стороны слова Дмитрия выглядят нехорошо. В них присутствуют нотки злорадства. Зря вообще он открыл эту тему. Впрочем, дурное дело не хитрое.... А вот у журналистов сегодня радостный день — сначала Соболев, теперь Баринов, ещё и Галактионов со своей высоко поднятой головой...
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