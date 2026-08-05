Баринов: «Все бегут из „Локомотива“, посмотрите, что происходит в клубе»

Полузащитник ЦСКА Дмитрий Баринов, который до января этого года всю карьеру выступал за «Локомотивом», поделился мнением о текущей ситуации «железнодорожников».
Посмотрите, что происходит в «Локомотиве». Все бегут отсюда. Команда распадается, усиления нет. Кому голы забивать? Если не будет усиления, будет плохо. Мне жаль команду и коллектив.
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