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Галактионов: «Идём дальше с высоко поднятой головой»

сегодня, 00:40
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАЗакончился после серии пенальти

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал поражение своей команды в матче группового этапа Кубка России от ЦСКА.

Что касается результатов, то никакого позитива нет, надо выигрывать — все это понимают. В каждом конкретном матче нужно добиваться результата. После Махачкалы у нас был серьезный разговор. После первого тайма сегодня мы тоже не были довольны игрой. Но второй тайм ребята провели в том ключе, игре, в которую должен играть «Локомотив». Понятно, что радоваться нечему, но с высокоподнятой головой идем дальше.

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Галактионов Михаил  Стадион «РЖД Арена»
Источник: matchtv.ru Фото: Mikhail Shapaev / The Football Union of Russia
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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:59, ред.
Несколько странные слова после провального старта сезона.....
Ни одной победы в трёх матчах.....может голова очень высоко поднята....
Это аномалия....
Гость
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