Галактионов: «Идём дальше с высоко поднятой головой»

Главный тренер «Локомотива» прокомментировал поражение своей команды в матче группового этапа Кубка России от ЦСКА .

Что касается результатов, то никакого позитива нет, надо выигрывать — все это понимают. В каждом конкретном матче нужно добиваться результата. После Махачкалы у нас был серьезный разговор. После первого тайма сегодня мы тоже не были довольны игрой. Но второй тайм ребята провели в том ключе, игре, в которую должен играть «Локомотив». Понятно, что радоваться нечему, но с высокоподнятой головой идем дальше.