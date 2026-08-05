«Манчестер Юнайтед» может купить Лукуми

сегодня, 08:21

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в трансфере защитника «Болоньи» . 28-летний колумбиец хочет перейти в большой клуб, и «красные дьяволы» в числе претендентов наряду с «Челси», «Наполи» и «Ноттингем Форест».

«Болонья» отклонила предложение «Ювентуса» в 18 млн евро, требуя за защитника 28 млн. Лукуми провёл за итальянский клуб четыре сезона и отыграл 43 матча в прошлом году.

При этом защитник «Баварии» , которым также интересовался «Юнайтед», заявил, что останется в Мюнхене.