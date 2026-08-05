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«Манчестер Юнайтед» может купить Лукуми

сегодня, 08:21

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в трансфере защитника «Болоньи» Джона Лукуми. 28-летний колумбиец хочет перейти в большой клуб, и «красные дьяволы» в числе претендентов наряду с «Челси», «Наполи» и «Ноттингем Форест».

«Болонья» отклонила предложение «Ювентуса» в 18 млн евро, требуя за защитника 28 млн. Лукуми провёл за итальянский клуб четыре сезона и отыграл 43 матча в прошлом году.

При этом защитник «Баварии» Ким Мин-Джэ, которым также интересовался «Юнайтед», заявил, что останется в Мюнхене.

«Находиться в такой команде, как „Бавария“, — благословение. Я знаю, что нужно много работать, и думаю, что получу много возможностей», — сказал кореец.

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пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 08:45
МЮ умеет только покупать, переплачивая. А продавать игроков не научился
Гость
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