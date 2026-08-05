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«Ливерпуль» призвали вернуть Трента из «Реала»

сегодня, 08:49

Бывший полузащитник «Челси» и «Астон Виллы» Эндрю Таунсенд призвал «Ливерпуль» попытаться вернуть Трента Александер-Арнольда, который перешёл в «Реал» прошлым летом. По его словам, защитник точно усилил бы команду.

Если бы он вернулся в «Ливерпуль», усилил бы он их? На 100% да. Он может отдавать передачи во сне. Вопрос в том, как клуб отнесётся к этому. Это будет горькая пилюля для некоторых фанатов.

Александер-Арнольд провёл в «Реале» трудный сезон из-за травм, сыграв всего 35 матчей. Он не попал в сборную Англии на ЧМ-2026, а при Жозе Моуриньо может окончательно потерять место в основе после прихода Дензела Думфриса.

«Ливерпуль» испытывает проблемы на позиции правого защитника: Джереми Фримпонг не впечатлил, а Конор Брэдли травмирован.

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Все комментарии
y-ago
y-ago
сегодня в 09:11
Командировка Трента в Реал оказалась из серии «ожидание — реальность». Казалось, впереди новый виток великой карьеры, а на деле — травмы, потерянное место в сборной Англии и всё более туманные перспективы в клубе. Теперь в Англии уже не обсуждают, как Трент покорит Мадрид, а размышляют, не пора ли ему возвращаться туда, где его действительно ценили — в Ливерпуль.
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ea64a7h4x746
сегодня в 08:51
Ну тут, наверное, много упрется в финансовую составляющую....
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