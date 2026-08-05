«Ливерпуль» призвали вернуть Трента из «Реала»

Бывший полузащитник «Челси» и «Астон Виллы» Эндрю Таунсенд призвал «Ливерпуль» попытаться вернуть Трента Александер-Арнольда, который перешёл в «Реал» прошлым летом. По его словам, защитник точно усилил бы команду.
Если бы он вернулся в «Ливерпуль», усилил бы он их? На 100% да. Он может отдавать передачи во сне. Вопрос в том, как клуб отнесётся к этому. Это будет горькая пилюля для некоторых фанатов.
Александер-Арнольд провёл в «Реале» трудный сезон из-за травм, сыграв всего 35 матчей. Он не попал в сборную Англии на ЧМ-2026, а при Жозе Моуриньо может окончательно потерять место в основе после прихода Дензела Думфриса.
«Ливерпуль» испытывает проблемы на позиции правого защитника: Джереми Фримпонг не впечатлил, а Конор Брэдли травмирован.