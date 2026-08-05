Каррагер: «ФИФА просила меня поддержать ЧМ раз в два года»

сегодня, 09:02

Бывший защитник «Ливерпуля» рассказал, что ФИФА пыталась заручиться его поддержкой в продвижении идеи проводить чемпионат мира раз в два года. По словам экс-футболиста, организация приглашала его на встречу с бывшими игроками, но после этого попросила публично одобрить план, с которым он не согласен.

Мы сидели на Zoom, и они говорили о плюсах ЧМ раз в два года. Я слушал, задавал вопросы, но мне эта идея не нравилась. После встречи организатор написал мне: «Можешь это опубликовать?» — в поддержку. Я сказал: «Нет, нет, нет». Только потому, что я пришёл на Zoom, не значит, что я согласен.

ФИФА , по словам Каррагера, пыталась создать видимость поддержки через известных экс-игроков.