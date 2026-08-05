Зобнин удивлён пенальти в матче с «Ахматом»

сегодня, 09:10

Капитан «Спартака» прокомментировал эпизод с пенальти, назначенным в ворота «красно-белых» в матче 2-го тура РПЛ против «Ахмата» (2:1). Полузащитник выразил удивление решением арбитра .

Для меня это первый раз. Ву хотел начать, мяч катился, Максименко дал Ву, чтобы он сделал удар от ворот. Но судья решил, что это пенальти. Думайте сами.

Речь идёт об эпизоде, когда защитник «Спартака» коснулся мяча рукой при розыгрыше от ворот. «Спартак» одержал волевую победу и набрал шесть очков после двух туров. В следующем матче команда примет «Краснодар».