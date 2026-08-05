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Деку отправился в Мадрид на переговоры по Альваресу

сегодня, 09:32

Спортивный директор «Барселоны» Деку вылетел в Мадрид для встречи с агентом нападающего «Атлетико» Хулиана Альвареса. Каталонцы надеются убедить мадридский клуб начать переговоры.

«Барселона» готова увеличить первоначальное предложение в 100 млн евро и рассчитывает на публичный шаг со стороны 26-летнего аргентинца, который уже заявлял о желании перейти. Однако «Атлетико» по-прежнему не намерен продавать игрока.

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик ранее заявил, что полностью доверяет Деку в вопросах трансферов. Встреча с агентом должна определить стратегию по сделке.

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Все комментарии
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 10:01
Сплетни, слухи, интриги. Это Футбол
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3x7e54zx7y5k
сегодня в 09:45
Нужно еще процентов 20 мимо кассы занести.
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