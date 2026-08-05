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Волков: «Не вижу причин, почему „Родина“ не может обыграть „Зенит“»

сегодня, 09:52
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Родина (Москва)Родина09.08.2026 в 17:00 Не начался

Вратарь «Родины» Сергей Волков заявил, что его команда не боится предстоящего матча 3-го тура РПЛ с «Зенитом». По его словам, в футболе случается всякое, и «Родина» будет играть на победу.

Хотим и будем играть на победу даже с «Зенитом». В футболе случается всякое, поэтому не вижу причин, почему мы не можем обыграть их в Петербурге. Никакого страха нет, о котором можно рассуждать, и быть не может.

Матч пройдёт 9 августа на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. «Родина» проводит дебютный сезон в РПЛ и пока не набрала очков после двух туров.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
сегодня в 10:06, ред.
приветствую всех игроков КП! у меня такой вопрос, могут ли коэффициенты указанные в ленте меняться в течении дня??? или это что то глючит в системе сайта?
7qmd2sm8gued
7qmd2sm8gued
сегодня в 10:02
У Зенита 5-0 и 3-0 уже было, ждем 7-0.
Mangur
Mangur
сегодня в 09:55
Родина обыграем Зенит.
Гость
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