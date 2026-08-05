Волков: «Не вижу причин, почему „Родина“ не может обыграть „Зенит“»

Вратарь «Родины» Сергей Волков заявил, что его команда не боится предстоящего матча 3-го тура РПЛ с «Зенитом». По его словам, в футболе случается всякое, и «Родина» будет играть на победу.
Хотим и будем играть на победу даже с «Зенитом». В футболе случается всякое, поэтому не вижу причин, почему мы не можем обыграть их в Петербурге. Никакого страха нет, о котором можно рассуждать, и быть не может.
Матч пройдёт 9 августа на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. «Родина» проводит дебютный сезон в РПЛ и пока не набрала очков после двух туров.