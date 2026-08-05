Латышонок: «Конечно, „Балтика“ способна бороться за медали»

Вратарь «Балтики» Евгений Латышонок высказался о целях команды в предстоящем сезоне.
Конечно, мы способны бороться за медали. Будем работать, стараться побеждать в каждой игре и быть как можно выше.
Конечно, мы способны бороться за медали. Будем работать, стараться побеждать в каждой игре и быть как можно выше.
Ранее Латышонок этим летом покинул «Зенит».
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