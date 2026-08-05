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Латышонок: «Конечно, „Балтика“ способна бороться за медали»

сегодня, 10:15

Вратарь «Балтики» Евгений Латышонок высказался о целях команды в предстоящем сезоне.

Конечно, мы способны бороться за медали. Будем работать, стараться побеждать в каждой игре и быть как можно выше.

Ранее Латышонок этим летом покинул «Зенит».

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Балтика  Латышонок Евгений
Источник: matchtv.ru Фото: Mikhail Shapaev / The Football Union of Russia
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Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 10:33
Здравствуйте. Да, могут меняться.
Гость
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