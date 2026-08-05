Раков: «„Локомотив“ справится без ушедших лидеров»

Нападающий «Локомотива» Вадим Раков высказался о ситуации с уходом ключевых игроков из команды. По его словам, это всегда плохо, но в клубе есть достаточно сильных футболистов, чтобы справляться с потерями.
Конечно, плохо, когда уходят игроки, которые делают результат. Но мы — «Локомотив», у нас все игроки сильные. Справляемся с тем, что есть.
Этим летом «Локомотив» покинули нападающий Дмитрий Воробьёв (перешёл в «Краснодар») и полузащитник Данил Пруцев (вернулся из аренды в «Спартак»). Сезон для московского клуба начался неоднозначно. В двух стартовых турах РПЛ «железнодорожники» набрали одно очко — ничья с «Ахматом» (1:1) и поражение от махачкалинского «Динамо» (1:2). В третьем туре команда примет «Акрон».