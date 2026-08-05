Раков: «„Локомотив“ справится без ушедших лидеров»

сегодня, 10:49

Нападающий «Локомотива» высказался о ситуации с уходом ключевых игроков из команды. По его словам, это всегда плохо, но в клубе есть достаточно сильных футболистов, чтобы справляться с потерями.

Конечно, плохо, когда уходят игроки, которые делают результат. Но мы — «Локомотив», у нас все игроки сильные. Справляемся с тем, что есть.