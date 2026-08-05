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Раков: «„Локомотив“ справится без ушедших лидеров»

сегодня, 10:49

Нападающий «Локомотива» Вадим Раков высказался о ситуации с уходом ключевых игроков из команды. По его словам, это всегда плохо, но в клубе есть достаточно сильных футболистов, чтобы справляться с потерями.

Конечно, плохо, когда уходят игроки, которые делают результат. Но мы — «Локомотив», у нас все игроки сильные. Справляемся с тем, что есть.

Этим летом «Локомотив» покинули нападающий Дмитрий Воробьёв (перешёл в «Краснодар») и полузащитник Данил Пруцев (вернулся из аренды в «Спартак»). Сезон для московского клуба начался неоднозначно. В двух стартовых турах РПЛ «железнодорожники» набрали одно очко — ничья с «Ахматом» (1:1) и поражение от махачкалинского «Динамо» (1:2). В третьем туре команда примет «Акрон».

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Локомотив М  Раков Вадим  Пруцев Данил  Воробьёв Дмитрий
Источник: matchtv.ru Фото: Nikita Popov / The Football Union of Russia
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