«Реал» установил рекорд по доходам от продажи воспитанников

«Реал Мадрид» установил клубный рекорд по доходам от продажи игроков, заработав этим летом 189 млн евро. Все средства получены от воспитанников академии, а клуб продолжает увеличивать сумму.
Крупнейшей сделкой стал переход Николаса Паса в «Комо» за 60 млн евро. Также клуб продал Гонсало Гарсию в «Фулхэм» за 40 млн евро, Виктора Муньоса в «Ливерпуль» за 20,5 млн и других воспитанников. Всего продано более десяти игроков, и клуб может превысить отметку в 200 млн евро до закрытия окна.
Доход от продажи воспитанников позволил Жозе Моуриньо провести масштабную перестройку состава.