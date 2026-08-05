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«Реал» установил рекорд по доходам от продажи воспитанников

сегодня, 11:22

«Реал Мадрид» установил клубный рекорд по доходам от продажи игроков, заработав этим летом 189 млн евро. Все средства получены от воспитанников академии, а клуб продолжает увеличивать сумму.

Крупнейшей сделкой стал переход Николаса Паса в «Комо» за 60 млн евро. Также клуб продал Гонсало Гарсию в «Фулхэм» за 40 млн евро, Виктора Муньоса в «Ливерпуль» за 20,5 млн и других воспитанников. Всего продано более десяти игроков, и клуб может превысить отметку в 200 млн евро до закрытия окна.

Доход от продажи воспитанников позволил Жозе Моуриньо провести масштабную перестройку состава.

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