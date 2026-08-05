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Каррагер: «Гимарайнс поставит крест на карьере Субименди в „Арсенале“»

сегодня, 12:29

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер заявил, что переход Бруно Гимарайнса в «Арсенал» за 75 млн фунтов может означать конец для Мартина Субименди в лондонском клубе. По его словам, испанец не сможет вернуть место в основе.

Вы думаете, это конец для Субименди? Он должен был стать диспетчером. Я не вижу, чтобы он когда-либо вернул это место.

Каррагер также отметил, что сомневается в идеальной совместимости Гимарайнса с Декланом Райсом.

Интересно, как Микель Артета будет использовать эту полузащиту. Будет ли Гимарайнш в опорной зоне? Я до сих пор не уверен, на какой позиции лучше играет Райс.

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