Каррагер: «Гимарайнс поставит крест на карьере Субименди в „Арсенале“»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер заявил, что переход Бруно Гимарайнса в «Арсенал» за 75 млн фунтов может означать конец для Мартина Субименди в лондонском клубе. По его словам, испанец не сможет вернуть место в основе.
Вы думаете, это конец для Субименди? Он должен был стать диспетчером. Я не вижу, чтобы он когда-либо вернул это место.
Каррагер также отметил, что сомневается в идеальной совместимости Гимарайнса с Декланом Райсом.
Интересно, как Микель Артета будет использовать эту полузащиту. Будет ли Гимарайнш в опорной зоне? Я до сих пор не уверен, на какой позиции лучше играет Райс.