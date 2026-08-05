Каррагер: «Гимарайнс поставит крест на карьере Субименди в „Арсенале“»

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Бывший защитник «Ливерпуля» заявил, что переход в «Арсенал» за 75 млн фунтов может означать конец для Мартина Субименди в лондонском клубе. По его словам, испанец не сможет вернуть место в основе.

Вы думаете, это конец для Субименди? Он должен был стать диспетчером. Я не вижу, чтобы он когда-либо вернул это место.

Каррагер также отметил, что сомневается в идеальной совместимости Гимарайнса с .