«Манчестер Юнайтед» признал ошибки в расследовании по билетам

сегодня, 12:44

«Манчестер Юнайтед» признал, что расследование использования сезонных абонементов вызвало «значительный стресс» у болельщиков. Клуб начал проверку после того, как выявил подозрительную активность — например, 1088 аккаунтов заходили с одного устройства.

Многие фанаты опасались, что потеряют абонементы без объяснения причин. В клубе заявили, что недооценили масштаб распространения практики общего доступа к аккаунтам и признали, что процесс был проведён некорректно.

«Манчестер Юнайтед» подчеркнул, что расследование выявило случаи организованной перепродажи билетов, и клуб намерен вернуть их в руки настоящих болельщиков. Конфискованные абонементы не будут продаваться как корпоративные пакеты.