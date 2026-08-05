«Тоттенхэм» нацелился на Джексона из «Челси»

сегодня, 13:04

«Тоттенхэм» рассматривает возможность трансфера нападающего «Челси» . Главный тренер «шпор» хочет усилить атаку, и 25-летний сенегалец попал в шорт-лист.

«Челси» оценивает Джексона в 65 млн фунтов, но официальных переговоров пока не было. У нападающего сложные отношения с главным тренером «Челси» , а конкуренция в атаке «синих» высока после прихода .

Ранее Джексон провёл вторую половину прошлого сезона в аренде в «Баварии».