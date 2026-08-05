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«Тоттенхэм» нацелился на Джексона из «Челси»

сегодня, 13:04

«Тоттенхэм» рассматривает возможность трансфера нападающего «Челси» Николаса Джексона. Главный тренер «шпор» Роберто Де Дзерби хочет усилить атаку, и 25-летний сенегалец попал в шорт-лист.

«Челси» оценивает Джексона в 65 млн фунтов, но официальных переговоров пока не было. У нападающего сложные отношения с главным тренером «Челси» Хаби Алонсо, а конкуренция в атаке «синих» высока после прихода Дэнни Уэлбека.

Ранее Джексон провёл вторую половину прошлого сезона в аренде в «Баварии».

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Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 13:15
Да ему при Жоао Педро ничего не светит.
Туповатый он на поле, да и постоянно на ЖК и КК.
Гость
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