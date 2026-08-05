Морозов поддержал назначение Шварца в «Динамо»

сегодня, 13:19

Бывший защитник «Динамо» поддержал назначение главным тренером клуба. По его словам, специалист не был предателем, а его уход ранее был связан с другими проблемами.

Шварца правильно назначили в «Динамо». Если бы он действительно сбежал, руководство клуба его бы не взяло назад. Это опытный тренер, в распоряжении у него футболисты хорошего уровня. Не всё зависит от тренера, на поле играют футболисты.