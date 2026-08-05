Морозов поддержал назначение Шварца в «Динамо»

Бывший защитник «Динамо» Геннадий Морозов поддержал назначение Сандро Шварца главным тренером клуба. По его словам, специалист не был предателем, а его уход ранее был связан с другими проблемами.
Шварца правильно назначили в «Динамо». Если бы он действительно сбежал, руководство клуба его бы не взяло назад. Это опытный тренер, в распоряжении у него футболисты хорошего уровня. Не всё зависит от тренера, на поле играют футболисты.
«Динамо» после двух туров РПЛ имеет одно очко — ничья с «Крыльями Советов» и поражение от «Балтики».
Наши тренеры доказывают это на футбольном поле. Евсеев, Талалаев, Мусаев, Галактионов, - тренеры у которых получается в футболе. Шварц везде провалил работу, а его по ,,кумовски» Бувач затащил обратно.
Я бы рискнул и Юрана назначил. ))) Новиков, Гусев, Черчесов, ещё 55 кандидатов, только не Шварц!!!