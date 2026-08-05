Ямаль поддержал «Барселону» в погоне за Хулианом Альваресом

сегодня, 13:34

Вингер «Барселоны» поставил лайк под постом о переговорах каталонцев по трансферу нападающего «Атлетико» . 19-летний испанец нередко самостоятельно управляет своими соцсетями, и его жест был воспринят как одобрение потенциального перехода.

Ямаль стал центральной фигурой проекта «Барселоны» и влиятельным голосом в раздевалке. Его публичная реакция усилила интерес болельщиков к возможному переходу аргентинского форварда.