Ямаль поддержал «Барселону» в погоне за Хулианом Альваресом

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль поставил лайк под постом о переговорах каталонцев по трансферу нападающего «Атлетико» Хулиана Альвареса. 19-летний испанец нередко самостоятельно управляет своими соцсетями, и его жест был воспринят как одобрение потенциального перехода.
Ямаль стал центральной фигурой проекта «Барселоны» и влиятельным голосом в раздевалке. Его публичная реакция усилила интерес болельщиков к возможному переходу аргентинского форварда.
Клуб просто не продаст Альвареса...10 августа все станет ясно и для Барселоны