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Ямаль поддержал «Барселону» в погоне за Хулианом Альваресом

сегодня, 13:34

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль поставил лайк под постом о переговорах каталонцев по трансферу нападающего «Атлетико» Хулиана Альвареса. 19-летний испанец нередко самостоятельно управляет своими соцсетями, и его жест был воспринят как одобрение потенциального перехода.

Ямаль стал центральной фигурой проекта «Барселоны» и влиятельным голосом в раздевалке. Его публичная реакция усилила интерес болельщиков к возможному переходу аргентинского форварда.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 13:55
Вряд ли Атлетико участвует гонке))
Клуб просто не продаст Альвареса...10 августа все станет ясно и для Барселоны
Гость
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