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Зиркзее может перейти в «Ювентус»

сегодня, 13:52

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Джошуа Зиркзее не исключает продолжения карьеры в «Ювентусе». Футболист готов рассмотреть предложение туринского клуба.

В сезоне-2025/26 Зиркзее провёл 24 матча во всех турнирах и отметился двумя забитыми мячами.

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